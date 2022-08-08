В ХМАО потушили 52 пожара за неделю

За прошедшую неделю в ХМАО пожарные ликвидировали 52 пожара. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 16 миллионов, однако имущество граждан удалось сохранить, ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Большая часть возгораний пришлась на различные строения, дома и транспортные средства. Стоит отметить, что участились случаи возгораний мусора и травы. Основная причина пожаров ‒ нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.