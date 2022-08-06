19 участников форума «Утро» получили гранты на 6 млн рублей

Первый поток комьюнити-форума «Утро» завершился накануне, 5 августа, концертной программой в центре «Югра-Классик» Ханты-Мансийска. Мероприятие подготовили артисты учреждения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Также на сцене были награждены победители грантового конкурса Росмолодежи и губернатора региона. Обладателями грантов Росмолодежи на общую сумму 4 миллиона рублей стали 13 участников форума. Среди них — двое югорчан», - рассказали подробности в пресс-службе.

Так, Агата Голикова из Нефтеюганского района победила с проектом мастерской «Столяриус». Это столярная мастерская для семей из Нефтеюганского района и Пойковского. А Маргарита Паршакова из Урая благодаря денежному призу сможет провести в своем городе форум «Развитие. Урай. Молодежь» для более 100 активистов.

Гранты губернатора Югры на общую сумму почти 2 млн рублей выиграли шесть участников, в том числе двое югорчан.