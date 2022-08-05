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​Минэкономразвития: рост безработицы ожидается в России осенью

Рост безработицы спрогнозировали в Минэкономразвития осенью

​Минэкономразвития: рост безработицы ожидается в России осенью

В Министерстве экономического развития России ожидают рост безработицы осенью. Об этом со ссылкой на слова главы ведомства Максима Решетникова сообщает ТАСС.

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений», — сказал Решетников.

Он добавил, что сейчас российские предприятия стараются максимально поддержать собственных сотрудников. Государство также выделило большой объем средств, призванных поддержать отрасли, и модифицировало множество механизмов с целью удержания рабочих мест, сказал министр.

Ранее сообщалось, что свыше 51% российских компаний сократили расходы на персонал. В первую очередь урезаются траты на так называемый соцпакет.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 195, комментариев: 0
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