Больше половины российских компаний урезали расходы на персонал

Свыше 51% российских компаний сократили расходы на персонал, порядка 48,5% работодателей пока не урезали эти траты. Об этом следует из опроса представителей бизнеса экспертами «Актион кадры и HR», пишут «Ведомости».

По словам опрошенных, их компании сократили траты на так называемый соцпакет. В частности, 31,8% респондентов отказались от проведения корпоративных мероприятий, 22,4% сократили расходы на обучение персонала, 18,3% отказались от корпоративных обедов, скидок и кофе за счет работодателя, а каждая десятая компания урезала затраты на ДМС. 20% перестали выплачивать премии, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца в ХМАО зарегистрировали 291 новое коммерческое предприятие, закрылись 767 компаний. Таким образом, доля открытых бизнесов в округе относительно закрытых составила 37,9%.