Новую мошенническую схему зафиксировали в Югре

В Югре зарегистрировали новый вид мошенничества – «всплывающие окна» о посещении запрещенных сайтов. Так, один житель округа уже потерял 10 тысяч рублей.

«Гражданам поступает сообщение в виде «всплывающего окна» в браузере с информацией о том, что они посещали запрещенные интернет-сайты, и необходимо заплатить штраф за данное нарушение. При этом отправитель сообщения указывает номер счета, на который следует перевести денежные средства, вследствие чего деньги списываются со счета», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Напоминаем, ранее полиция предупредила еще об одном новом способе мошенничества.