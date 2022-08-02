Полиция Сургута рассказала о новой схеме мошенничества

Полиция Сургута предупреждает о новом способе мошенничества. Аферисты звонят своей жертве, представляются операторами сотовой связи и сообщают, что скоро номер телефона будет заблокирован. Чтобы этого избежать, человеку предлагают набрать на телефоне определенную комбинацию цифр. Таким образом подключается переадресация звонков и сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников.

«УМВД России по городу Сургуту настоятельно рекомендует: если вам поступил подобный звонок, положите трубку! Никогда и никому не сообщайте СМС-код от личного кабинета, персональные и финансовые данные!» – сообщили в ведомстве.