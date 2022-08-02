5,5 тысячи югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

В ХМАО с начала сезона зарегистрировано 5,5 тыс. случаев присасываний клещей. Это выше среднемноголетнего уровня на 63,4%, а относительно аналогичного периода 2021 года больше на 43,5%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«На 29 неделе зарегистрировано 158 случаев, что в 2,6 раз выше аналогичного периода 2021 года (62 случая), но ниже среднемноголетнего на 17,7% (192 случая). На долю детей в структуре пострадавших приходится 12,5%», - говорится в сообщении пресс-службы.

Чаще всего клещи нападают на людей в лесу (34,5% всех обращений), на дачах и садовых участках (28,6%). В черте населенных пунктов пострадали 19,9% всех обратившихся за медицинской помощью. Завозные случаи составили 3,9%.

Также зарегистрировано 228 присасываний клещей на обработанной территории. Из них 7 - на кладбищах Нефтеюганска, 219 - в черте городов и поселков (Нефтеюганский район, Нефтеюганск и Пыть-Ях). Есть и случаи на пляже в Лангепасе и в сквере в Березовском районе.

Ранее житель Октябрьского района умер после укуса клеща. Мужчина слишком поздно обратился за медпомощью – из-за отсутствия прививки у него началось заражение.