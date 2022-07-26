В ХМАО зарегистрирован летальный исход после укуса клеща

Житель Октябрьского района умер после укуса клеща. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. По словам представителей ведомства, мужчина слишком поздно обратился за помощью – из-за отсутствия прививки у него началось заражение.

Напомним, что в ХМАО за неделю с 12 по 18 июля зарегистрировано 259 случаев присасываний клещей. Это в 2,3 раза выше аналогичного периода 2021 года – тогда было 111 случаев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

О пользе вакцинации против клещевого энцефалита ранее в интервью корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказывал руководитель Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медпрофилактики Владимир Пидзамкив.