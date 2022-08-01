В Нефтеюганском районе погиб водитель, улетевший на Toyota в кювет

В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП – третье за сутки в ХМАО. Авария случилась в 1:40 на третьем километре дороги «подъезд к п. Усть-Юган». По данным окружной Госавтоинспекции, 32-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением автомобиля и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

«В ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кондинском районе в аварии погиб 21-летний водитель «УАЗ Патриота», а в Нижневартовском районе жертвой ДТП стал 35-летний водитель «Нивы Шевроле».