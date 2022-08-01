21-летний водитель «УАЗ Патриота» погиб в ДТП в Кондинском районе

ДТП с погибшим произошло утром сегодня, 1 августа, на 81 км дороги «Урай – Советский». Предварительно установлено, что 21-летний водитель «УАЗ Патриота» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся, сообщили в пресс-службе окружной полиции.

«В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи», - говорится в сообщении.

Сотрудники ОМВД России по Кондинскому району по факту ДТП проводят проверку обстоятельств и причин произошедшего.