Обломки ракеты могут упасть в Кондинском районе

Ориентировочно 9 августа в 10:52 местного времени в Кондинском районе Югры упадет часть ракеты-носителя «Союз», пуск которой запланирован на космодроме «Байконур», об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«В юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области планируется падение отделяющейся части ракеты-носителя», – отмечают в пресс-службе мэрии.

Падение отделяющейся части ракеты возможно в населенных пунктах Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка и Куминский в связи с чем власти района просят местных жителей ограничить нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, охотничьих и рыболовных избушках, а также ограничить передвижение на вездеходах в указанное время.

Резервные даты пуска запланированы с 10 по 12 августа в 10:52 местного времени