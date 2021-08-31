Отделяемые части ракеты-носителя «Союз» упали на территорию Югры

Отделяющиеся части ракеты-носителя «Союз» упали в границах Кондинского района. Администрация муниципалитета сообщает, что это не принесло никому вреда, так как место падения пришлось на труднодоступную и незаселенную территорию.

Напомним, что запуск ракеты-носителя «Союз» с космическим аппаратом на борту осуществлялся с космодрома «Байконур» 21 августа.

«Отделяющиеся части от ракеты-носителя представляет собой головной обтекатель и бак окислителя. Головной обтекатель представляет собой металлическую защиту ракеты от сгорания в плотных слоях атмосферы, а бак окислителя представляет собой пустотелый бак, в котором находится жидкий кислород и по мере его израсходования пустой бак отделяется, поэтому отделяющиеся части ракеты-носителя не являются ни ядовитыми, ни радиоактивными», – добавили в мэрии Кондинского района.