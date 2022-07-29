Медики ХМАО тренируются на случай выявлениях больных оспой обезьян

В больнице Когалыма прошли тренировочные учения на случай выявления пациента, заразившегося оспой обезьян. По легенде, житель ХМАО вернулся из путешествия по Конго с повышенной температурой и сыпью и обратился в больницу. Из-за характерных признаков поражения кожи врачи заподозрили у пациента оспу обезьян.

Задачей медиков стала правильная госпитализация больного в инфекционное отделение, выявление всех контактных лиц и их эвакуация в специализированное учреждение, а также проведение дезинфекции, сообщили в пресс-службе депздрава региона.

В учениях задействовали три отделения когалымской больницы: приемное и инфекционное отделения и кабинет неотложной помощи.

«Целью учения было отработать алгоритмы действий медицинских работников в амбулаторно-поликлиническом и стационарном звене, а также последовательность действий на дому. Задача бригады скорой помощи будет заключаться в транспортировке пациента с подозрением на оспу обезьян с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — пояснили в ведомстве.

Ранее в России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян. Опасную инфекцию мужчина привез из Европы.