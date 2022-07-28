44% жителей ХМАО выступили против возвращения масочного режима

Четверть жителей ХМАО согласны на повторное введение масочного режима в регионе. Об этом следует из результатов опроса сервиса Superjob.ru.

«За повторное введение масочного режима – 25% югорчан, против – 44%», – говорится в сообщении.

Среди желающих вернуть ковид-ограничения оказалось больше женщин, чем мужчин (28% и 23% соответственно). Более лояльно к масочному режиму также относятся югорчане младше 34 лет – 38%, тогда как среди жителей округа старше 45 лет ограничения поддерживают лишь 14%.

Заболеваемость коронавирусом выросла в ХМАО за последние дни. За минувшие сутки в округе зарегистрировали сразу 74 новых случая заражения.