За сутки коронавирус выявлен у 74 югорчан

В 13 муниципалитетах Югры за прошедшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество в Сургуте – 27, Ханты-Мансийске – 15 и в Нягани – 9. У 69 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у пятерых диагностирована пневмония, уточнили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки не зафиксировано. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в Югре 212 248. Из них 516 – активные. Выздоровели за весь период пандемии 209 175 пациентов. Скончались 2 557 человек.