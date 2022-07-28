АО «Корпорация Югранефть» займется рекультивацией загрязненных земель

Природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила загрязнение земель нефтесодержащей жидкостью на территории Малочерногорского месторождения. В ведомстве установили, что загрязнение допустило АО «Корпорация Югранефть», на трубопроводах компании произошло три техногенных события.

Прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона.

«Во исполнение требований прокуратуры предприятием на всех поврежденных участках проведены работы по восстановлению целостности трубопроводов, мероприятия по локализации и ограничению дальнейшего распространения загрязнения, разработаны проекты рекультивации нарушенных земель», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО, уточнив, что работы по восстановлению земель проводятся на основании утвержденной проектной документации.

Ранее в Нефтеюганском районе обнаружили 22 загрязненных нефтью лесных участка.