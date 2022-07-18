767 компаний закрылись в ХМАО с марта по июнь, открылась 291 компания

Югра вошла в число российских регионов, где зарегистрирована наименьшая доля открытых предприятий относительно закрытых за период с марта по июнь 2022 года. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет «Вестник Сургутского района».

За четыре месяца в ХМАО зарегистрировали 291 коммерческое предприятие, закрылись 767 компаний. Таким образом, доля открытых бизнесов в автономном округе относительно закрытых составила 37,9%. Чуть меньше только во Владимировской и Белгородской областях, Ингушетии и Северной Осетии, Марий Эл и Коми, отмечает издание.

В целом в России в марте – июне закрылось 113,5 тыс. коммерческих предприятий. Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом за четыре месяца зарегистрировали 78,6 тыс. новых компаний, или 69,2% относительно числа закрытых.

В основном компании исключали из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов. В частности, 78 тыс. компаний (68,7% случаев) исключили из-за наличия недостоверных данных, еще 19 тыс. (16,7%) юрлиц были признаны недействующими (они в течение года не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по счетам). Около 16,5 тыс. предприятий (14,5%) было ликвидировано собственниками, из них 2,5 тыс. (2,2%) — в порядке банкротства. 1,6 тыс. компаний (1,4%) были реорганизованы, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев в минувшем июне резко упали, став наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года.