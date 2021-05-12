Интервью с руководителем Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медпрофилактики о прививке от клещевого энцефалита

К 10 мая 140 югорчан пострадали от нападения клещей. Чаще всего жертвами насекомых становились жители Кондинского района, Ханты-Мансийска и Пыть-Яха, среди сургутян к моменту публикации статистики обратилось за помощью всего три человека.

Такая неприятная встреча может обернуться печально – паукообразное может переносить энцефалит, смертельно опасную для человека болезнь. Именно поэтому необходимо своевременно пройти вакцинацию. О том, как много людей заражается клещевым энцефалитом ежегодно. Какие противопоказания есть у прививки и когда лучше всего начать вакцинацию, корреспонденту siapress.ruрассказал руководитель Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медпрофилактики Владимир Пидзамкив.

– Много ли людей заражается энцефалитом ежегодно?

– Если брать данные, которые нам предоставила СанЭпидемСтанция, да, вот, то обратившихся с укусами в 2018 году – это было 233 человека, в 2019 году – 292 человека, а в две тысячи двадцатом году – 283 человека, это тех, которых укусил клещ. Не всегда, к счастью, при этом происходит заражение клещевым энцефалитом. Но в процентах, по статистике, в 2-6 происходит заражение. И так у нас в восемнадцатом году было зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым энцефалитом, в девятнадцатом – 7 случаев. К счастью, в 2020 году таких случаев не зарегистрировано, так как объявили режим самоизоляции.

– А как много людей прививается от энцефалита?

– В 2020 году привито было 4019 человек, а ревакцинацию прошли 11 766, то есть, достаточно много.

– Это хорошо, а можно ли параллельно прививаться от коронавируса или необходимо выждать какой-то период?

– Сейчас интервал между прививками должен быть месяц. Соответственно, между вакциной от коронавируса и прививкой от клещевого энцефалита тоже самое. Это месяц, не зависимо от того, кстати, поставили ли сначала вакцину от ковида или от клещевого энцефалита, интервал должен быть.

– Каковы противопоказания?

– В первую очередь, это обострения хронических заболеваний. Это тяжелые аллергии, в частности на куриный белок. Соответственно, это тяжелые заболевания печени, почек, сахарный диабет, беременность и прогрессирующие заболевания нервной системы, если имеются, например, эпилепсия. Кроме того, если у человека была тяжелая реакция на первую прививку, то вакцина больше не ставится.

– Когда оптимальнее всего начать вакцинацию?

– Идеально начать осенью, чтобы успел выработаться иммунитет. Однако если сезон активности клещей уже начался – ничего страшного, привиться можно и в этот период, потому что иммунитет сохраняется достаточно долго. Не стоит откладывать это решение в долгий ящик, нужно позаботиться о своем здоровье в первую очередь.

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