23 лесных пожара действуют на территории Югры

23 лесных пожара действуют на территории ХМАО. Такие данные по состоянию на 9 часов утра 25 июля приводит телеграм-канал «Депнедра Югры». Уточняется, что пожары охватили площадь 3 420 гектаров на землях Березовского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств. Спасателям удалось локализовать 9 лесных возгораний: 5 в Березовском районе на площади 993 гектара и 4 в Няксимвольском районе площадью 570 гектаров.

«Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 71 сотрудник Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», - говорится в сообщении канала.

Всего за прошлую неделю, с 18 по 25 июля, лесопожарные формирования Авиалесоохраны Югры ликвидировали 57 лесных пожаров общей площадью 4950,48 гектара. В целом с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 186 лесных пожаров площадью 8859,44 гектара и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 гектара.

Ранее в Роспотребнадзоре ХМАО дали рекомендации, как вести себя при задымлении городов.