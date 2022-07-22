Спасатели эвакуировали югорских рыбаков, застрявших посреди водоема из-за сломанного двигателя

В Югре спасли рыбаков, которые застряли посреди водоема из-за сломанного двигателя лодки. Инцидент произошел в 50 км от Нижневартовска. Рыбаки обратились в Государственную инспекцию по маломерным судам Нижневартовского района с просьбой о помощи в эвакуации. Точного местонахождения судоводитель не знал и выслал примерные координаты, после чего связь прервалась, сообщили в ГИМС МЧС по ХМАО.

Спасатели выдвинулись на поиски. При просмотре карты они установили примерное местонахождение рыбаков. Через полтора часа мужчин нашли и доставили и город, судно также отбуксировали. Вся операция по поиску и эвакуации заняла 4 часа.

Ранее сообщалось, что с начала летнего периода в водоемах Югры погибли 18 человек, из них 4 - в результате происшествий с маломерными судами.