18 человек погибли в водоемах ХМАО с начала летнего периода

21 происшествие на воде произошло в Югре с начала летнего периода, в них погибли 18 человек, сообщили в ГИМС МЧС по региону. 11 человек утонули во время купания в необорудованных местах, из них шестеро находились в состоянии опьянения. Четыре человека погибли в результате происшествий с маломерными судами.

«Падение в воду - 1 случай, попытка доплыть до оторвавшейся лодки - 1 случай, причины не установлены - 1 случай», - рассказали в ведомстве.

Для предотвращения подобных трагедий в необорудованных местах купания ХМАО ежедневно проводится патрулирование. Только за прошлую неделю состоялось 416 таких мероприятий. За купание в запрещенных местах составлено 11 протоколов. Также государственные инспекторы по маломерным судам выявили 32 нарушения судоводителями правил пользования маломерными судами.