Суд в Югре рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе в нефтегазодобывающей компании

В ХМАО перед судом предстанет бывший руководитель структурного подразделения нефтегазодобывающей компании по обвинению в получении коммерческого подкупа. Расследование уголовного дела против него завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с марта 2014 года по сентябрь 2015-го обвиняемый, возглавляя в компании экспертную группу по закупкам производственных работ и услуг, получил от директора другой коммерческой организации 9 млн рублей в качестве подкупа. За эти деньги он должен был помочь компании в прохождении ежегодной предварительной квалификации и выборе этой организации в качестве контрагента.

«В результате действий обвиняемого с коммерческой организацией за период с декабря 2013 года по декабрь 2016 года заключены договоры предоставления услуг по ремонту и освоению скважин на общую сумму более 6 миллиардов рублей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в суд.