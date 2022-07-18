На жителя Мегиона, избившего женщину в подъезде, завели уголовное дело

Полицейские Мегиона возбудили уголовное дело на мужчину, который избил свою бывшую сожительницу в подъезде жилого дома. Видео, запечатлевшее инцидент попало в социальные сети, однако правоохранители получили информацию от самой пострадавшей. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили место нахождения злоумышленника, он был опрошен.

«На основании полученных показаний от потерпевшей и правонарушителя сотрудниками отдела дознания ОМВД России по г. Мегиону в отношении последнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», – прокомментировали в УМВД Югры.

Кроме того, потерпевшая направлена для проведения судебно-медицинского экспертизы. В соответствии с полученными результатами в отношении злоумышленника будет принято ещё одно процессуальное решение и избрана мера пресечения в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ранее женщина с жалобами и заявлениями в отношении своего бывшего сожителя в органы внутренних дел не обращалась.