Суд приговорил к колонии экс-директора ГСК «Югория» Владимира Волкова

Ханты-Мансийский районный суд вынес сегодня, 18 июля, приговор бывшему генеральному директору ГСК «Югория» Владимиру Волкову. Он признан виновным в растрате 184 млн рублей и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск от «Югории» на сумму 184 млн рублей, пишет со ссылкой на приемную суда «Сургутская трибуна».

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», - уточнили в суде.

Владимир Волков своей вины не признал и намерен обжаловать приговор, отмечает идание Factologia.

Судебный процесс по делу о хищении бюджетных средств через страховую компанию «Югория», которая до 2018 года принадлежала властям ХМАО, стартовал в марте прошлого года. По версии следствия, Владимир Волков и Алексей Семенихин, еще один экс-руководитель ГСК «Югория», похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Алексея Семенихина было прекращено в январе 2022 года в связи с истечением срока давности, уточняет ТАСС.