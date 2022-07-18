Индекс оптимизма российских компаний упал на 29% — это минимум с 2009 года

Настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев в минувшем июне резко упали, став наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года. Об этом следует из опроса Russia Business Outlook глобального провайдера финансовой информации S&P Global, пишет РБК.

Индекс оптимизма бизнеса упал во всех исследуемых S&P странах. Как следует из опроса, в США в июне по сравнению с февралем доля оптимистично настроенного бизнеса снизилась с 48 до 25%, в Китае — с 31 до 18%, а в Германии — с 48 до 11%. В Евросоюзе показатель сократился с 43 до 16%, а в России — с 34% до 5%.

«Таким образом, Россия показала наихудший результат среди 12 экономик, по которым доступны сопоставимые данные (опрос проводится в крупнейших экономиках по идентичной методологии). Кроме того, показатель оказался ниже среднего по миру, составившего в июне 22% после 40% в феврале», - отмечает издание.

Среди самых значительных угроз российские бизнесмены назвали растущие цены на сырье и материалы, последствия санкций на торговлю отечественными товарами на внешнем рынке и ощутимый спад покупательской способности россиян.

В опросе поучаствовали 12 тыс. компаний по всему миру, которых попросили поделиться мнением о будущих условиях ведения бизнеса. В России выборка составила 500 компаний: 250 из обрабатывающей промышленности и 250 поставщиков услуг.

Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что работать на себя хочет каждый третий югорчанин. «Чаще всего к роли предпринимателя присматриваются маркетологи, дизайнеры, менеджеры по закупкам и по продажам, реже всего — курьеры, медсестры и программисты», - отмечает Superjob.ru.