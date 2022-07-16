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В Югре студенты с детьми могут получить льготу на аренду жилья

10 тысяч рублей получат югорские студенты с детьми на съем жилья

В Югре студенты с детьми могут получить льготу на аренду жилья
Фото: unsplash.com

Югорские студенты, у которых есть дети, с 1 сентября текущего года смогут получать компенсацию на аренду жилья в размере 10 тысяч рублей. В правительстве региона отмечается, что для этого льготник должен учиться на очной основе в заведениях среднего профессионального или высшего образования на территории округа.

«…смогут получить компенсацию части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до 10 000 рублей в месяц», — говорится в решении правительства.

Напомним, что ранее власти ХМАО анонсировали другую поддержку для студентов с детьми, а именно – компенсацию затрат на услуги по уходу за ребенком.


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16 июля в 13:46, просмотров: 855, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
16 июля в 20:06
А зачем? За какие такие особые заслуги? Не, просто интересно
Alkonowa1ow
17 июля в 14:14
Налогоплательщикам вообще-то надо бы пояснить почему оказывается такая мера социальной поддержки из бюджета округа именно этой категории граждан. Никогда такого не было и вот опять. Компенсация аренды жилья в 10 тысяч рублей - это большие траты из бюджета. Пояснить бы прежде всего то, а на каком факультете учатся эти студенты. Если на социально- значимых факультетах, где округ испытывает нужду в специалистах этого профиля, то ещё можно как-то понять. А если студенты после окончания вуза помашут властям ручкой и уедут из округа или уйдут в частный бизнес? То где же отдача от этой поддержки из бюджета? Округ нуждается в специалистах социального профиля, в частности, в сфере медицины. Вот им узким специалистам или участковым врачам и надо бы компенсировать аренду жилья при приглашении на работу в Югру. А так округ все больше превращается в филантропическую контору,
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