10 тысяч рублей получат югорские студенты с детьми на съем жилья

Югорские студенты, у которых есть дети, с 1 сентября текущего года смогут получать компенсацию на аренду жилья в размере 10 тысяч рублей. В правительстве региона отмечается, что для этого льготник должен учиться на очной основе в заведениях среднего профессионального или высшего образования на территории округа.

«…смогут получить компенсацию части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до 10 000 рублей в месяц», — говорится в решении правительства.

Напомним, что ранее власти ХМАО анонсировали другую поддержку для студентов с детьми, а именно – компенсацию затрат на услуги по уходу за ребенком.