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В Югре создали новую меру поддержки для студентов с детьми

В ХМАО студенты с детьми могут получить компенсацию на услуги по уходу за ребенком

В Югре создали новую меру поддержки для студентов с детьми
Фото: pixabay.com

В Югре студенты-родители могут получить компенсацию затрат на услуги по присмотру за ребенком. Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой. Документ направлен на рассмотрение депутатам окружной думы

«В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя – студенты, очно обучающиеся в автономном округе по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, документом с 1 сентября 2022 года устанавливается право на компенсационные выплаты фактически понесенных затрат на родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, детьми», – отметила глава региона.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 16, комментариев: 0

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