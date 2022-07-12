Двое мужчин скончались при столкновении иномарок в Югре

Накануне ночью на 158 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель «Daewoo» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Opel».

Оба автомобилиста и один пассажир «Daewoo» получили травмы. Другие мужчины, находившиеся в корейской иномарке, скончались на месте происшествия.

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД», – прокомментировали в ведомстве.

За прошедшие зарегистрировано пять ДТП, в которых два человека погибли и восемь получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.