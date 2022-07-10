Дети 6 и 13 лет утонули в водоемах ХМАО

Двое детей утонули в водоемах Югры накануне, 9 июля. Трагедии произошли в Нижневартовском районе и Лангепасе. Прокуратура начала проверка.

В Лангепасе днем утонул 13-летний мальчик. По данных экстренных служб, мальчик отдыхал с тремя подростками на карьере в районе СОНТ «Рябинушка». Он нырнул в 20 метрах от берега и утонул. На месте происшествия ведутся поиски тела ребенка, сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.

В этот же день в 18:18 на пульт ЕДДС поступило сообщение от очевидца, что на озере Савкино Нижневартовского района утонул 6-летний ребенок. Его достали из воды и приступили к реанимационным действиям. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. Установлено, что он находился на базе отдыха «Ольгино» с отцом.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки по факту гибели детей. «Будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению безопасности на водных объектах», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Ранее в МЧС Югры назвали водоемы, где чаще всего тонут люди. В Сургуте это река Черная, карьер в районе улицы Мелик-Карамова, акватории рядом с ГРЭС-1 и ГРЭС-2.