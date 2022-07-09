Самые опасные для жизни водоемы назвали в Югре

МЧС Югры назвали водоемы, где чаще всего тонут люди. В Сургуте это река Черная, карьер в районе улицы Мелик-Карамова, акватории рядом с ГРЭС-1 и ГРЭС-2.
Также есть информация и по другим муниципалитетам. В Нягани, например, опасной признана Нягань-Юган. В Урае — река Конда, в поселках Белый Яр и Федоровском – карьеры.
Безопасными по мнению спасателей признаны следующие пляжи:
- четыре пляжа расположены на базах отдыха Нижневартовска и Нижневартовского района на озерах Голубое, Долгое, Кедровое, Уреьевское;
- пляж на озере Окунёво в ДОЛ «Окунёвские зори» в Советском районе;
- пляж на реке Аган в Радужном;
- пляж на протоке Каюковская в Лангепасе;
- пляж на озере Нешинетлор в Белоярском;
- пляж на озере Сырковый Сор в деревне Салым Нефтеюганского района.