Новые тарифы на подключение к электросетям вводятся в Югре

Подключение к электросетям будет проходить по новым тарифам, так как действующая система льготного присоединения устарела, сообщает «Югра-ТВ». Количество необходимых документов сократится, при этом юрлица и ИП смогут просто оставить заявку и сразу оплатить счет на подключение. Но для некоторых категорий пользователей плата вырастет.

Это не значит, что льготников не будет – например, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и малоимущие по-прежнему смогут подключить свои дома по тарифу ниже рыночного – 1 000 рублей за киловатт. Также скидки получит малый и средний бизнес, если мощность составит меньше 150 кВатт, а объект подключение будет находиться от сетевой инфраструктуры на расстоянии в 200 метров для города и 300 метров для села.

Новая система позволит снять с уже подключенных потребителей часть нагрузки – сейчас они фактически негласно субсидируют тех, кто подключается вновь. Ранее потребители, относящиеся к льготной категории, платили 550 рублей за присоединение. Затраты сетевых компаний, превышающие 550 рублей, ложились в тариф на передачу электрической энергии, то есть на всех потребителей электрической энергии.