Utair запустил дополнительные рейсы из Уфы в Нижневартовск и Новый Уренгой

В летнем расписании Utair появились дополнительные рейсы из Уфы в Нижневартовск и Новый Уренгой. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Допрейс из Уфы в Нижневартовск выполняется по средам, пятницам и воскресеньям в 16:50 и по субботам – в 17:35. Самолеты из Уфы в Новый Уренгой летают ежедневно в 08:40.

«Ежемесячно мы выполняем более 250 регулярных пассажирских рейсов из Уфы в Москву и регионы. Дополнительные рейсы значительно упростят логистику для наших пассажиров, откроют новые возможности для туризма и бизнес-поездок», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее сообщалось, что Utair запустил в июле три новых международных рейса из Санкт-Петербурга. Улететь из культурной столицы теперь можно в Баку, Ереван и Ташкент, сообщается на сайте авиаперевозчика.