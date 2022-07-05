Utair открыл международные рейсы в Баку, Ереван и Ташкент

Авиакомпания Utair запустила в июле три новых международных рейса из Санкт-Петербурга. Улететь из культурной столицы теперь можно в Баку, Ереван и Ташкент, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Баку выполняются по понедельникам, четвергам и пятницам в 10:20, в Ташкент – по средам и воскресеньям в 13:05, в Ереван – по вторникам и субботам в 10:20.

«Уверены, новые направления будут интересны как туристам, так и бизнес-путешественникам», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.