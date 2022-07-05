На 38% сократился объем выдачи автокредитов ХМО по сравнению с прошлым годом

За первые пять месяцев 2022 года жители Югры получили автокредиты на сумму 4,5 млрд рублей. Это на 37,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда югорчанам было выдано автокредитов на 7,3 млрд рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

В целом по России в январе-мае 2022 года было выдано автокредитов на сумму 257,3 млрд рублей, что на 40,9% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. В январе-мае прошлого года было выдано 435,7 млрд рублей.

«Самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Свердловская (-53,1%), Самарская (-48,9%), Челябинская (-48,5%) и Ленинградская (-46,5%) области, а также Пермский край (-45,5%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 41,8% и 42,9% соответственно», - сообщили в пресс-службе НБКИ.

Ранее сообщалось, что объем выдачи потребительских кредитов в ХМАО в 2022 году снизился на 56% по сравнению с прошлым годом. По этому показателю округ стал антилидером среди российских регионов.