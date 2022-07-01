Югра стала «лидером» среди российских регионов по падению объемов выданных кредитов

В январе – мае 2022 года в ХМАО было выдано потребительских кредитов на сумму 19,2 млрд рублей. Это на 55,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выдано 43,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

Югра продемонстрировала самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования. Следом за ХМАО идут Пермский (-54,6%) и Красноярский (-54,0%) края, а также Иркутская (-53,7%) и Ленинградская (-53,2%) области. В свою очередь, наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Москве (-40,4%), Краснодарском крае (-46,5%), Нижегородской области (-47,9%), Санкт-Петербурге (-48,2%) и Новосибирской области (-48,4%).

В целом по России в январе-мае 2022 года было выдано потребкредитов на сумму 0,88 трлн руб., что на 49,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2021 года – 1,74 трлн. руб.).