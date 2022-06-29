Коронавирус подтвердился за сутки у 18 югорчан

В ХМАО за последние сутки выявлено 18 новых случаев коронавируса в 8 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске – 5 и Нягани – 4, а также в Кондинском районе – 3, Сургуте - 2, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Югорске и Нижневартовском районе – по 1.

«На момент выявления у 15 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 человек зафиксирована пневмония», - отметили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида в ХМАО с начала пандемии достигло 211 287. Выздоровели за весь период 208 502 югорчанина. Умерли 2 555 человек.