Рестораны быстрого питания «Вкусно и точка» открываются в Сургуте и Нижневартовске

В ХМАО открываются рестораны быстрого питания «Вкусно и точка». Под таким названием в российских городах теперь работает бывшая сеть ресторанов McDonald's.

Согласно графику, опубликованному в официальной группе сети во «ВКонтакте», 27 июня откроются две точки популярного общепита - в Сургуте и Нижневартовске.

Рестораны «Вкусно и точка» открываются в России с 12 июня. Ожидается, что за полтора – два месяца в стране возобновят работу 650 точек общепита.

Бренд «Вкусно и точка» успел угодить в скандал. Владелец сети «Еда и точка» Сергей Понкратов из Владивостока обвинил российский McDonald's в краже названия.