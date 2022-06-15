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​Основные тексты многотомника «Академическая история Югры» будут завершены в этом году

Наталья Комарова провела заседание редсовета «Академической истории Югры»

​Основные тексты многотомника «Академическая история Югры» будут завершены в этом году
Фото vk.com/komarova__nv

Все тексты, которые лягут в основу восьмитомника «Академическая история Югры», будут написаны и сданы в редактуру до конца 2022 года. Об этом рассказала Наталья Комарова по итогам заседания редакционного совета этого масштабного труда. «В июне и ноябре 2022 года редакционная коллегия заслушает отчеты ответственных редакторов. Специальным источником исторических сведений станут данные, собранные при реализации проекта «Живая история», который в свою очередь получил продолжение в проекте «Памятью прошлого создается будущее», – рассказала губернатор.

«После редактирования эту работу можно будет согласовать с издательством. Мы уже провели заседание с издательством, установили его возможности, сейчас стоит вопрос о подборе и работе с иллюстрациями», – отметил главный редактор многотомника, главный научный сотрудник Института Российской истории РАН Рудольф Пихоя.

В работе принимают участие историки, археологи, этнографы, юристы и другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Сургута. Авторами «Академической истории» станут и именитые ученые, и профессиональные краеведы, и, собственно, специалисты, эксперты и даже свидетели исторических событий из Югры.

«Академическая история Югры» – одна из частей научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», приуроченного к 900-летию первого упоминания нашей территории в летописях. Нулевой том издания увидел свет в 2020 году на 90-летие образования Югры как административного субъекта. А все восемь томов должны выйти к 2023 году.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 102, комментариев: 0
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