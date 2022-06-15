Прогулки в зарослях багульника могут быть опасны для здоровья, предупредили в Природнадзоре ХМАО

Югорчанам следует воздержаться от прогулок в зарослях багульника, который зацвел на территории региона. Долгое пребывание в зарослях этого растения может негативно сказаться на здоровье людей, предупредили в пресс-службе Природнадзора ХМАО.

«На территории ХМАО-Югры вовсю цветет вечнозеленое растение кустарникового типа - багульник. Одна из его особенностей - специфический тяжелый запах. Хорошо ощущается запах при растирании листьев. Необходимо быть осторожными с длительным пребыванием в «дурманящем окружении», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там добавили, что долгое пребывание в зарослях багульника вызывает головокружение, головную боль, иногда даже рвоту из-за большого количества масел. При этом столкнуться с багульником можно где угодно – это растение произрастает практически повсеместно: и на верховых болотах, и в зеленомошных хвойных лесах, и даже в сухих борах беломошниках.

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