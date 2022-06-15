Роспотребнадзор рассказал о профилактике аллергии при появлении тополиного пуха

«Каждое лето мучаюсь от сезонной аллергии на тополиный пух. Как можно избавиться от сильных симптомов?» – спрашивает читательница siapress.ru Анна Стародубнова.

О профилактике сезонной аллергии при появлении тополиного пуха – отвечает Роспотребнадзор.

Тополиный пух в начале лета – неизменный спутник жителей российских городов. Кроме бытового дискомфорта тополиный пух переносит пыльцу и пыль. Период его появления совпадает с периодом цветения злаковых растений, которые могут вызывать аллергические реакции.

Если каждый год, когда на улице появляется тополиный пух, вы замечаете у себя такие симптомы как заложенность носа, чихание, при этом у вас нет температуры, то это основные признаки аллергии или поллиноза — реакции на пыльцу.

В качестве профилактики аллергии рекомендуется максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами, которые разносятся вместе с пухом. Придерживайтесь следующих правил:

Как можно меньше выходите на улицу, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего. При высокой влажности, вскоре после дождя, пуха в воздухе почти не бывает;

Постарайтесь не допускать попадания пуха в помещения, где вы долго находитесь: в квартиру, в офис, в салон машины. Для этого старайтесь как можно реже открывать окна, повесьте на них мелкую москитную сетку или марлю, смоченную водой;

Регулярно делайте тщательную влажную уборку ежедневно. Если пуха очень много, то можно проводить ее и 2-3 раза в день;

Чтобы уменьшить симптомы, можно использовать маску;

При возвращении с улицы, тщательно умойтесь, а лучше примите душ и промойте нос;

Как можно чаще меняйте и хорошо стирайте свою повседневную одежду, особенно ту, в которой выходите на улицу, а также постельное белье;

Следите за работой вентиляционных устройств, проводите их комплексное обследование и чистку;

Протирайте чаще оргтехнику на рабочем месте, которая под влиянием статического напряжения активно притягивает пыль;

Не занимайтесь самолечением аллергии, обязательно обратитесь к врачу.

Подробнее об аллергии и методах ее лечения – в интервью siapress.ru.