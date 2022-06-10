16+
Логотип Сиапресс
USD  57,7780   EUR  60,9656  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорского бизнесмена отправили в суд за миллионные долги по налогам

​Бизнесмена из Югорска осудят за уклонение от налогов на 8 млн рублей

Югорского бизнесмена отправили в суд за миллионные долги по налогам
pixabay.com

В Югорске завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего предпринимателя, оказывающего услуги в сфере строительства и ремонта жилья. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в 2017–2019 годах обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму свыше 8 млн руб. Сделал он это, по версии следователей, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, однако ущерб не возместил», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


нравится (0) не нравится (0)
10 июня в 17:46, просмотров: 624, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Национальный интерес // Светлана Перунова 949
  2. ​Югру ждет дождливая грозная суббота 887
  3. Сургутяне заинтересовались бесхозной территорией в 34 микрорайоне 751
  4. В Сургуте ради верующих перекроют дороги 708
  5. ​Будем честны с собой – российская власть может сделать с нашими деньгами все, что угодно 661
  6. Цены на авиабилеты в Турцию снизились на 25% 648
  7. Югорского бизнесмена отправили в суд за миллионные долги по налогам 624
  8. ​СберБанк сделал потребительские кредиты для зарплатных клиентов ещё выгоднее 620
  9. ​В Ханты-Мансийске на два дня ограничат движение транспорта 611
  10. В Госдуме решили запретить рекламные вывески на иностранных языках 556
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7544
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2480
  3. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1795
  4. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1602
  5. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 1497
  6. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 1490
  7. На югорской трассе погиб ямалец 1412
  8. Мэрия Сургута прокомментировала инцидент с трубой, из которой якобы сливают отходы в Обь 1318
  9. Рыбаки из ЯНАО поймали в озере пиранью 1288
  10. Какие водоемы безопасны для купания в ХМАО, рассказали санврачи 1245
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7544
  2. ​Из адидаса в абибас 5997
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5801
  4. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5429
  5. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4391
  6. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4273
  7. Лужайки кончились 4064
  8. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3871
  9. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3679
  10. ​Стирание истории 3374

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика