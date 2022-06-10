Отменить платную доставку Wildberries требуют жители ХМАО

Жители ХМАО создали петицию, в которой попросили владельцев крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries отменить платную доставку. Обращение опубликовано на сайте Change.org. Петицию, судя по тексту, разместили менеджеры интернет-магазина.

«Нам, менеджерам, очень нравится наша работа, и мы не хотим ее покидать, но если так же останется платная доставка, то из-за низкой зарплаты, в связи с этим, мы будем вынуждены это сделать», - говорится в петиции.

По их словам, из-за платной доставки «заказов стало очень мало»: склады стоят пустые, а клиенты отказываются делать заказы.

«В нашем регионе ХМАО доставка — 200 рублей, и плюс, если клиент захочет сделать возврат — еще 100 рублей. В итоге при отказе он мало того уйдет без вещи, но еще и при этом заплатит лишние 300 рублей. Соответственно ему будет проще сделать заказ в другом месте с бесплатной доставкой или сходить и купить нужное в магазине», — считают авторы обращения, которое набрало уже почти 1,4 тыс. голосов.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries без уведомления ввел платную доставку в некоторые регионы, объяснив это значительной удаленностью населенных пунктов. В их число вошла и Югра.