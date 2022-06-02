33 лесных пожара потушили за сутки в России, из них 2 – в Югре

В Югре за последние сутки потушили два лесных пожара. Всего с начала пожароопасного сезона в округе ликвидировали 10 лесных пожаров площадью 522,8 га и 44 ландшафтных (природных) возгораний площадью 4783,3 га. Об этом следует из ежедневной сводки регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

«По состоянию на 09:00 2 июня, на территории автономного округа действующие лесные и ландшафтные пожары отсутствуют», - отметили в пресс-службе ведомства.

В России за последние сутки потушили 33 лесных пожара, общая их площадь сократилась еще на 6,5 тыс. га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«За сутки в 16 регионах России лесные службы и привлеченные лица ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнем, [в] 6 593 га. Лесные пожары ликвидированы в Архангельской, Мурманской, Московской, Ульяновской, Свердловской, Иркутской, Томской областях; республиках Алтай, Бурятия; Пермском, Алтайском, Красноярском, Камчатском, Забайкальском краях; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

На территории страны продолжают действовать 14 лесных пожаров на площади 11 165 га. Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах. Режим ЧС введен в четырех - на всей территории Иркутской области, Тувы, Хакасии, Красноярского края. Особый противопожарный режим действует в 41 регионе.