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Просто Югра. Депутат предложил отказаться от аббревиатуры ХМАО

Депутат думы ХМАО предложил сократить название региона

Просто Югра. Депутат предложил отказаться от аббревиатуры ХМАО
дума ХМАО

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков призвал сократить название региона и оставить только Югру. Такое предложение он озвучил во время заседания окружного парламента. По словам народного избранники, ему не нравится, как звучит аббревиатура ХМАО-Югра.

«Объективно, мы живем все-таки в субъекте РФ, который называется „Ханты-Мансийский автономный округ — Югра“, но у которого нет короткого названия. Я надеюсь, что сама инициатива услышана и пройдет стадию обсуждений, чтобы она была воспринята жителями Югры», - цитирует Селюкова Sitv.

Комментируя инициативу, руководитель аппарата губернатора Югры Анатолий Уткин заявил, что «во всех документах без исключения» должен соблюдаться принцип однотипного наименования. Он также предложил вернуться к обсуждению этого вопроса в будущем. Уткина поддержал спикер думы Борис Хохряков, предложивший рассмотреть предложение Селюкова на одном из думских комитетов в июне.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 106, комментариев: 0

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