Депутат думы ХМАО предложил сократить название региона

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков призвал сократить название региона и оставить только Югру. Такое предложение он озвучил во время заседания окружного парламента. По словам народного избранники, ему не нравится, как звучит аббревиатура ХМАО-Югра.

«Объективно, мы живем все-таки в субъекте РФ, который называется „Ханты-Мансийский автономный округ — Югра“, но у которого нет короткого названия. Я надеюсь, что сама инициатива услышана и пройдет стадию обсуждений, чтобы она была воспринята жителями Югры», - цитирует Селюкова Sitv.

Комментируя инициативу, руководитель аппарата губернатора Югры Анатолий Уткин заявил, что «во всех документах без исключения» должен соблюдаться принцип однотипного наименования. Он также предложил вернуться к обсуждению этого вопроса в будущем. Уткина поддержал спикер думы Борис Хохряков, предложивший рассмотреть предложение Селюкова на одном из думских комитетов в июне.