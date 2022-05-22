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​В Югре экзамены сдадут 9,5 тысяч выпускников и еще почти 20 тысяч девятиклассников

Последний звонок в Югре прозвенел до 9,5 тысяч выпускников

​В Югре экзамены сдадут 9,5 тысяч выпускников и еще почти 20 тысяч девятиклассников
Фото admsurgut.ru

Примерно 9,5 тысяч выпускников готовятся к экзаменам в Югре. Плюс – около 19,7 тысячи девятиклассников пройдут промежуточную аттестацию. А 21 мая прозвенел последний звонок, на котором впервые за два года смогли собраться и школьники, и учителя, и родители – благо, пандемия коронавируса отступила и возможность была.

Губернатор Наталья Комарова посетила торжественную линейку в школе №8 окружной столицы. «Больших перемен в вашей жизни будет еще довольно много. Хочу сказать, чтобы вы не пасовали и не беспокоились, в то время, когда жизнь, события, люди предложат вам перемены. Вы, школьники, – самые закаленные к переменам, и эту закалку используйте в полной мере», – цитирует слова главы региона департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

По словам губернатора, ту самую школу №8 закончили такие известные югорчане, как олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин, призеры Кубка мира и чемпионки России по биатлону Екатерина Мошкова и Анастасия Поршнева. Да и нынешние ученики и выпускники не подкачали – среди них есть чемпион мира по джиу-джитсу Максим Багаутдинов, финалистка всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы» Полина Ладыженская, победители межрегиональной спартакиады «Школа Безопасности» Андрей Бердников и Лина Ханнанова.

Пока выпускники готовятся к экзаменам, напомним, порядка 40 тысяч школьников получили от Югры путевки в различные лагеря для оздоровления и отдыха.


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Сегодня в 19:05, просмотров: 213, комментариев: 0

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