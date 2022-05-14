Пять самолетов контролируют ситуацию с лесными пожарами в ХМАО

Пять самолетов проводят постоянное авиапатрулирование Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов. Информация об этом была озвучена на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в Югре, которое состоялось накануне, 13 мая, в Ханты-Мансийске.

«Базировка воздушных судов в городах и поселках Югры идет по графику. До 20 мая воздушные суда будут стоять во всех муниципалитетах», – сообщил директор Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Иван Шевцов. Он добавил, что 16 мая 48 парашютистов-пожарных из Ханты-Мансийска, Нягани и Советского примут участие в учебных тренировках, которые будут организованы на базе в Югорске.

Ранее в городских лесах Сургута установили повышенный класс пожарной опасности. Местные власти попросили сургутян быть бдительными и соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах.