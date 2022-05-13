Сургутян попросили быть осторожными в лесах из-за риска возникновения пожара

В городских лесах Сургута установлен повышенный класс пожарной опасности: управление по делам ГО и ЧС администрации города просит сургутян быть бдительными и соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах.

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города сообщает, что 13.05.2022 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – прокомментировали в ЕДДС Сургута.