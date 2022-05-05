7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя обнаружили полицейские на дачном участке в Югре

В Нефтеюганском районе, на территории одного из садоводческих товариществ, полицейские выявили факт хранения немаркированной алкогольной продукции. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в поселке Сингапай обнаружен склад с контрафактным алкоголем, который хранился в различных подсобных помещениях, в том числе в вольерах для содержания домашних животных.

Всего полицейские изъяли 7 275 бутылок. Проведенное исследование показало, что изъятый фальсификат не соответствует реквизитам ГОСТ и является спиртосодержащими жидкостями на основе этилового спирта.

По подозрению в совершении преступления задержан неработающий 53-летний мужчина. Предварительно установлено, что он приобрел немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 1 млн рублей для последующей реализации на территории Нефтеюганского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.