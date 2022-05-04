Пожары на территории Кондинского лесничества охватили площадь 119 га

В ХМАО, по данным на утро 4 мая, зарегистрировано 4 ландшафтных пожара. Огонь охватил площадь 119 га на территории Кондинского лесничества, сообщили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

Первый пожар в Кондинском районе возник еще 25 апреля и охватил территорию площадью 32 га. В ходе проверки выяснилось, что возгорание возникло по вине человека. В профильном департаменте пригрозили, что из-за подобных природных пожаров весенний сезон охоты в ХМАО могут закрыть раньше установленного срока.

Югорчан, ставших свидетелями возгорания в лесу, просят немедленно обращаться по телефонам:

– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;

– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;

– служба экстренного реагирования 112.