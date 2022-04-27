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В Югре из-за лесных пожаров могут запретить охоту

Весенний сезон охоты в ХМАО могут закрыть раньше установленного срока из-за лесных пожаров

В Югре из-за лесных пожаров могут запретить охоту
pixabay.com

В ХМАО из-за природных пожаров, возникающих по вине человека, могут закрыть весенний сезон охоты раньше установленного срока. Об этом сообщил первый замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

По данным ведомства, 25 апреля в округе обнаружили первый ландшафтный пожар. Он возник на островной части поймы реки в районе деревни Шаим Кондинского района и охватил территорию площадью 32 гектара. В ходе проверки выяснилось, что причиной возникновения пожара стал человеческий фактор.

«С 29 апреля в южных районах Югры откроется охота на пернатую дичь и, в случае возникновения природных пожаров по вине охотников, департаментом будут приняты меры о введении запрета на охоту раньше положенного срока. Подобная практика уже применялась в Кондинском районе», - подчеркнул Егор Збродов.

Он призвал глав муниципалитетов, общества охотников, рыболовов и просто неравнодушных граждан присоединиться к лесопожарной пропаганде». Также всех югорчан просят сохранять природу родного края и соблюдать правила пожарной безопасности.

Сообщить о природном пожаре можно по телефонам:

– служба экстренного реагирования 112;

– прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;

– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46.

Напомним, пожароопасный период в лесах Югры объявлен с 22 апреля. В этот период жителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушения грозит административная и уголовная ответственность.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 489, комментариев: 0

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